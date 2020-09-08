TikTok, hızla yayılan intihar videosu hakkında ebeveynleri ve kullanıcıları uyardı

Popüler video paylaşım platformu TikTok, silinmesine rağmen tekrar yüklenen ve hızla yayılan bir intihar videosu konusunda ebeveynleri ve kullanıcılarını uyardı.

TikTok, Pazar günü platforma yüklenen, silinmesine rağmen bazı kullanıcılar tarafından tekrar dolaşıma sokulan ya da bir başka videoya editlenen bir intihar videoyla mücadele ediyor. İlk olarak Facebook’ta ortaya çıkan ve diğer platformlara da hızla yayılan video, Amerikalı olduğu belirtilen bir adamın intiharını gösteriyor.

TikTok yönetimi, intihar görüntüleri içeren veya intihara teşvik eden videoların tespit edilip kaldırıldığını belirtti. Şirket, görüntüleri tekrar paylaşmaya çalışan hesapların da kaldırıldığını açıkladı.

Sistemin bu tarz videoları 'zararlı içerik' olarak işaretlediği ve otomatik olarak kaldırdığına dair güvence veren TikTok, yine de aileleri ve kullanıcılarını video hakkında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan TikTok, videoları rapor ederek videodaki kişiye ve yakınlarına saygı gösteren kullanıcılara ise teşekkür etti.