BM’den Türkiye ve Yunanistan’a anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Yunanistan’a anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözüme ve gerilimi düşürme kavuşturma çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “Durumu çok yakından takip ediyoruz. BM olarak farklı düzeylerde farklı taraflarla temastayız. Genel Sekreter birkaç kez Türk ve Yunan yönetimiyle konuştu” dedi.

Dujarric, “Elbette devam eden gerilimden dolayı halen endişeliyiz ve bu gerilimin diyalog yoluyla düşürülmesi gerektiğini kaydediyoruz” ifadesini kullandı.