Brezilya Çevre Bakanı ile DiCaprio arasında Amazon atışması: Lafı bırak, icraata bak

Brezilya’nın tartışmalı Çevre Bakanı Ricardo Salles, Hollywood'un dünyaca ünlü aktörlerinden biri olmasının yanı sıra çevreci kimliğiyle bilinen Leonardo DiCaprio ile Amazon kavgasına tutuştu.

Tartışma, DiCaprio’nun Twitter üzerinden, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu hedef alan bir paylaşımda bulunmasıyla başladı.

Bolsonaro döneminde Amazon’daki yıkımın dayanılmaz seviyelere ulaştığını belirten ‘DefundBolsonaro.org’ adlı kampanyanın videosunu paylaşan DiCaprio, yatırımcılara, dünyanın en büyük yağmur ormanını korumak konusunda Başkan’a baskı yapılması çağrısında bulundu.

Çevre Bakanı Ricardo Salles’in buna yanıtı sert oldu. Yine Twitter’dan karşılık veren Bakan, ‘lafı bırak, icraata bak’ diyerek ünlü yıldıza meydan okudu.

Salles, şu ifadeleri kullandı; “Brezilya, size veya başka bir şirkete veya herhangi bir bireye Amazon'daki 132 parktan birini seçme ve yılda hektar başına 10 euroya kadar doğrudan sponsor olmaya olanak tanıyan 'Adopt1Park' koruma projesini başlatıyor. Şimdi söylediklerinizi uygulayıp lafta mı bırakacaksınız?”

Jair Bolsonaro da Salles’in bu mesajını retweetledi.

Dear @LeoDiCaprio Brazil is launching “Adopt1Park” preservation project which allows you or any other company or individual to pick one of the 132 Parks in the Amazon and directly sponsor it at 10 Euros per hectare per year. Are you going to put your money where your mouth is? https://t.co/VMG817oUX8 — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 10, 2020

'Seçim zamanı geldiğinde...'

Leonardo DiCaprio, geçtiğimiz yıl Amazon’da haftalarca devam eden orman yangınlarına tepki göstererek ‘küresel felaket’ uyarısında bulunan yıldızların başından geliyordu.

Amazon için mücadele eden gruplara bağış yapma çağrısında bulunan DiCaprio, ayrıca Brezilyalıları Bolsonaro hükümetine karşı da uyarmış ve şu ifadeleri kullanmıştı; “Seçim zamanı geldiğinde iklim krizinin aciliyetini anlayan ve gereken cesur adımı atabilecek liderlere oy verin.”

Bolsonaro ise, DiCaprio'yu Amazon'da yangınlara maddi teşvik sağlamakla suçlamıştı.

Bakan, video skandalıyla tepki çekti

Ricardo Salles, geçtiğimiz aylarda Amazon ormanlarını talana açan düzenlemelerden dikkatleri uzaklaştırmak için koronavirüs salgınını kullanmayı önerdiği görüntüleriyle büyük bir skandala karışmıştı.

Salles görüntülerde "(Basın) sadece salgından bahsediyorlar. Tüm kanunları değiştirmeliyiz, kuralları basitleştirip kabul ettirmeliyiz" diyordu.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, Brezilya'da bu yıl 72 bin 843 yangın çıkarken, ülkedeki orman yangınları son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çevre koruma örgütleri bu durumdan Bolsonaro hükümetinin uyguladığı politikaları sorumlu tutuyor.