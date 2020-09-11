Trump, BAE'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından, Bahreyn'in de İsrail ile anlaştığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, ''Başka bir tarihi dönüm noktası daha... İki büyük dostumuz İsrail ile Bahreyn Krallığı, barış anlaşması üzerinde mutabakata vardılar. 30 gün içinde İsrail ile anlaşma yapan bir diğer Arap ülkesi!'' ifadelerini kullandı.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

​Ayrıntılar geliyor...