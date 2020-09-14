Putin’den Macron’a: Rusya’ya Navalnıy meselesi üstünden yöneltilen suçlamalar uygunsuz

Kremlin’in açıklamasına göre Rusya lideri Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugünkü telefon görüşmelerinde ele aldıkları konulardan birisi, Rusya’daki bir uçuşu esnasında fenalaşması sonrasında önce Sibirya’daki bir hastanede, şimdi de Almanya’daki Charite kliniğinde tedavi gören muhalif Aleksey Navalnıy’di.

Rusya lideri, zehirlendiği düşünülen Navalnıy üstünden Rusya’ya yöneltilen suçlamaların uygunsuz olduğunu söyledi. Ayrıca, Almanya’dan Navalnıy’a yapılan testlerin sonuçlarını kendileriyle paylaşmasını beklediklerini kaydetti.

Telefon görüşmelerinde Putin ile Macron, Navalnıy konusunda Avrupa ile olası bir işbirliğinin parametrelerinin belirlenmesi üstünde anlaştı.

Alman yetkililer, laboratuvar sonuçlarının Navalnıy’ın, sinir sistemine etki eden bir kimyasal madde ile zehirlendiğini gösterdiğini savunuyor. Söz konusu maddenin ise ‘Sovyetler döneminde üstünde çalışılmış Noviçok isimli kimyasal’ olduğunu iddia ediyorlar.

Ancak Almanya, test sonuçlarını Rusya’ya iletmediği gibi, buna dair kamuya açık herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

Belarus da gündemdeydi

Bunun yanında Rusya lideri Putin ile Fransız Cumhurbaşkanı Macron, seçimlerin ardından altı haftadır iktidar karşıtı protestoların sürdüğü Belarus’ta yaşanmakta olan gelişmelere de görüşmelerinde yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı, Belarus’un iç işlerine herhangi bir müdahale girişiminin ve meşru iktidara dışarıdan yapılan baskının kabul edilemez olduğu vurgusunu yaptı.

Avrupa ülkeleri, Belarus’taki muhaliflere finansal yardım da dahil açıktan destek veriyor.