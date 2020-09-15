Breonna Taylor tişörtüyle ırkçılığı protesto eden F1 pilotu Hamilton hakkında soruşturma başlatıldı

Formula 1'in ilk siyah pilotu olan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, Toskana Grand Prix'sindeki yarıştan önce tişörtüyle polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı mesaj verdi.

Hamilton, önünde "Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın", arkasında ise “Onun adını söyleyin” yazan bir tişört giydi. Galibiyeti kazandıktan sonra bir açıklama yapan Lewis, "Sokakta öldürülen insanlar olduğu gerçeğine dikkat çekmek istiyordum. Ve biri kendi evinde öldürüldü ve onlar yanlış evdeydiler ve o adamlar hâlâ serbest dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ancak Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1'in politik olmayan bir organizasyon vurguladı ve konunun ‘aktif olarak değerlendirildiğini’ belirtti. FIA, Hamilton’ın kuralları ihlal edip etmediğini araştıracaklarını duyurdu.

Mercedes F1 patronu Toto Wolff ise, Hamilton'ın ırksal adaletsizliği vurgulama konusunda organizasyondan tam destek aldığını ve bunu göstermek için hangi tişörtleri giymek istediğinin kendisine bağlı olduğunu söyledi.

Wolff, "Hiç şüphe yok bu tamamen onun kararı. Ne yaparsa yapsın biz destekleyeceğiz. Ekip, her türlü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele ediyor ve Lewis'in Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) için kişisel mücadelesi” dedi.

Breonna Taylor, Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında polis tarafından evine yapılan izinsiz baskın sırasında yatağında başından vurularak hayatını kaybetti. Olaya karışan üç polisten yalnızca biri işten kovuldu ve hiçbiri hakkında yasal işlem başlatılmadı.