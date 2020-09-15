SVR Direktörü Narışkin: Rusya'dan Almanya'ya götürüldüğü anda Navalnıy'ın vücudunda zehirli madde yoktu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergey Narışkin, Almanya'nın Aleksey Navalnıy'ın Noviçok maddesiyle zehirlendiğine dair iddialarına karşılık verdi.

Tedavi için Rusya'dan Almanya'ya götürüldüğü anda Navalnıy'ın vücudunda zehirli madde bulunmadığını kaydeden Narışkin, "Analizlerin sonuçları belgelerde mevcut, biyolojik malzemenin numuneleri doktorlarda var. Rusya topraklarında Noviçok maddesi bulunmuyor" dedi.

“Navalnıy'ın hayatını kurtaran Omsklu doktorlar, toksik ve zehirli maddelerin mevcudiyetine ilişkin olarak çok kısa süre içinde çok kapsamlı testler yaptı. Bu testler en modern ekipmanlarla, en katı tıbbi protokollere uygun şekilde yapıldı" diye devam eden Narışkin, Navalnıy'ın vücudunda zehirli madde izine rastlanmadığını vurguladı.

'Noviçok rezervleri OPCW kurallarına uygun olarak imha edildi'

Rusya'nın Noviçok rezervlerinin'nün (OPCW) kurallarına uygun olarak imha edildiğini anımsatan Narışkin, bu nedenle Rusya topraklarındamaddesi üretildiğine veya eski rezervlerin bulunduğuna dair iddiaların dezenformasyon olduğunun altını çizdi.

Aleksey Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Muhalif ismin sözcüsü Kira Yarmış, fenalaştığı gün Navalnıy’ın sadece çay içtiğini, politikacının çaya konulan bir maddeyle zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

Fakat Navalnıy’ın Rusya’nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirtmişti.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.