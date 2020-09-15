Chris Evans, çıplak fotoğraf ifşaatını ustaca aştı: Şimdi dikkatinizi çektiğime göre 3 Kasım'da oy verin

Çıplak fotoğrafını yanlışlıkla sosyal medyada paylaşan ABD’li ünlü aktör Chris Evans, krizi hem kendisi hem de ülkesi adına fırsata çevirdi. Evans, “Şimdi dikkatinizi çektiğime göre… 3 Kasım’da oy verin!” çağrısı yaptı.

Pek çok ünlü ismin başına gelen kazanın ardından adeta dünya gündemine yerleşen Chris Evans, oldukça ‘profesyonel’ bir hamleyle sessizliğini bozdu. Yaşanan kazayı siyasi mesaj vermek için kullanan Evans, Twitter hesabından “Şimdi dikkatinizi çektiğime göre… 3 Kasım’da oy verin!” mesajını paylaştı.

ABD, 3 Kasım'da yeni başkanını belirleyecek.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

Evans’ın Marvel Sinematik Evreni'ndeki rol arkadaşı Mark Ruffalo da ünlü oyuncuya destek çıktı ve “Donald Trump görevdeyken, onun kendisini utandırması mümkün olmaz” dedi.

'Heads Up' oyununu oynarken hikâyesine yüklediği videonun son kısmını kesmeyi atlayan 39 yaşındaki Chris Evans, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını ifşa etmişti.

Ünlü aktör, hatasını fark edip fotoğrafı hemen silse de internette jet hızıyla yayılmıştı.

Evans, hayranlarını politik konularda aktif olmaya teşvik etmesiyle biliniyor. Ünlü aktör, her iki partiden de seçilmiş liderlere seçmenlerle bağlantı kurma şansı veren ‘A Starting Point’ (Başlangıç ​​Noktası) adlı bir web sitesini hayata geçirmişti.