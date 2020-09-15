BM: ABD’nin yaptırımları Suriye’deki durumu kötüleştiriyor

Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin Suriye’ye yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımların bu ülkedeki durumu kötüleştirmeye devam ettiğini belirterek bu bağlamda yeni çatışmaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

BM’nin Suriye Bağımsız Soruşturma Komisyonu’nun bugün yayınlanan raporunda, “Daha önce dile getirildiği gibi su, elektrik ve yakıta erişimle ilgili endişeler hızla gelişen ekonomik kriz, küresel salgın ve yaptırımların güçlendirilmesi nedeniyle artıyor. Bu da, çatışmaların temel sebepleri olan giderek artan yoksulluk ve eşitsizliği körükleme riskini taşıyor” ifadesine yer verildi.

Uluslararası toplum ve bazı ülkeleri Suriye’ye yaptırımları kaldırma, bağımsız insani yardım kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine ülkeye engelsiz erişim sağlama ve gıda, temel sağlık malzemeleri ile Kovid-19’la mücadele araçlarına erişim sağlama çağrısı yapıldı.

Komisyon üyesi Hani Magali, “Bugün Suriye'ye bakarsanız ülke ekonomisi tamamen harap durumda. Bu, büyük ölçüde yaptırımların yol açtığı sonuç. Yaptırımlar konusunda ve bu yaptırımların sivillerin çektiği acıyı şiddetlendirebileceği konusunda endişeliyiz” diye kaydetti.