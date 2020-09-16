Şoygu başkanlığındaki Rus askeri heyet, Belarus’a gitti

Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram’dan yaptığı açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu başkanlığındaki Rus askeri heyeti Minsk’e iş ziyaretinde bulundu. Ziyaretle Belarus ile Rusya arasındaki ikili askeri işbirliğine ilişkin konuların görüşülmesi amaçlanıyor” ifadeleri kullanıldı.
Rusya ile Belarus arasında, Bretsk poligonunda 14 Eylül’de ‘Slavyanskoye Bratsvo-2020’ (Slav Kardeşliği) tatbikatı başlamıştı.
Ekimde ise Belarus’un Vitebsk kentinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri arasında ‘Neruşimoe Bratsvo’ (Yıkılmaz Kardeşlik) isimli tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikatta KGAÖ ülkeleri olan Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yer alacak.
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