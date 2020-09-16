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    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth

    Ada ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi'ne bağlılığını sonlandıracak: Sömürge geçmişimizi geride bırakmanın zamanı

    © REUTERS / Justin Tallis/Pool
    Dünya
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    Barbados Genel Valisi Dame Sandra Mason, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son verip gelecek yıl cumhuriyet olmak istediklerini açıkladı. Mason, "Sömürge geçmişimizi tamamen geride bırakmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı"

    İngiltere'nin eski sömürgelerinden oluşan İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Barbados, İngiltere'den bağımsızlığının 55. yıl dönümünü kutlayacağı Kasım 2021'de "tam egemenlik" için harekete geçti. 

    Barbados Başbakanı Mia Mottley'in yeni yasama dönemine ilişkin hükümet programı Parlamentoda okundu. Metni, Kraliçe'nin temsilcisi olarak görev yapan Genel Vali Dame Sandra Mason okudu.

    'Barbadoslular, Barbadoslu bir devlet başkanı istiyor'

    Konuşmada Ada'nın sömürge geçmişini tamamen geride bırakmasının zamanı geldiğini belirten Mason, "Barbadoslular, Barbadoslu bir devlet başkanı istiyor. Bu, kim olduğumuza ve neyi başarabileceğimize dair mutlak güvenin ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu.

    Ada'nın tam egemenliğe doğru bir sonraki mantıklı adımı atacağını dile getiren Mason, "Barbados, 55. bağımsızlık yıl dönümümüzü kutladığımızda bir cumhuriyet haline gelecek" ifadesini kullandı.

    Ülke, 1966'da İngiltere'den bağımsızlığını kazansa da Kraliçe Devlet Başkanı olmayı sürdürmüştü.

    © REUTERS / Yves Herman
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    Daha önce Trinidad ve Tobago, Dominika ve Guyana İngiliz monarşisiyle bağlarını keserken, Jamaika Başbakanı Andrew Holness da tam egemenliğin hükümetinin önceliği olduğunu duyurmuştu.

    İngiliz tahtının sahibi, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerde devlet başkanı görev ve yetkilerini, kendisi tarafından atanan Genel Valiler aracılığı ile sürdürüyor.

    İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerde hükümet programı, Başbakanlar tarafından hazırlansa da Kraliçe'nin temsilcisi olarak Genel Valiler tarafından okunuyor. Bu durum, Devlet Başkanı olduğu için hükümetin "Kraliçe'nin hükümeti" olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor. İngiltere'de de Başbakan tarafından hazırlanan programı Kraliçe bizzat kendisi okuyor.

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    Etiketler:
    Dame Sandra Mason, Mia Mottley, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Kraliçe 2. Elizabeth, kraliçe, Sömürü, Barbados, İngiltere
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