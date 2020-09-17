ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman: Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington'ın, Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yerine getirmeyi düşündüğünü söyledi. Friedman'ın bu sözlerine Filistin'den tepki gecikmedi.

ABD'li büyükelçi David Friedman, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesine verdiği röportajda, Filistin yönetiminin, halkına ‘olması gerektiği gibi’ hizmet etmediğini ileri sürdü.

Filistin’in liderliğine Fetih Hareketi'nden ihraç edilen ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Muhammed Dahlan'ın getirilmesi ihtimalini değerlendiren Friedman, "Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok" dedi.

Friedman, Batı Şeria’dan Yahudi rivayetlerine uygun bir şekilde Yahuda ve Samara diye söz ettiği röportajında, "Yahuda ve Samara’da yaşayan insanlar daha iyi bir hayat istiyorlar. Filistin halkının bunu anlayacak ve bunu gerçekleştirecek iradeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Friedman, "Filistinlilerin yöneticileri, hâlâ çok eski ve alakasız şikâyetlerle uğraşıyorlar. 21’inci yüzyıla katılmaları gerekiyor, şu anda tarihin yanlış tarafındalar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Friedman, Yahudi asıllı ve eski bir Yahudi yerleşimcisi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yaser Arafat’ın 2004’teki ölümünden kısa bir süre sonra 2005’te yapılan genel seçimlerde devlet başkanı seçilmişti.

David Friedman'ın ifadelere Filistin Devlet Başkanlığından tepki geldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "ABD'nin tehdit ve baskı politikası ile Başkana (Abbas) ve liderliğe şantaj yapma girişimleri başarısızlığa mahkûm olacak" ifadelerini kullandı.

Sadece Filistin halkının demokratik temellere göre başkanını belirleyebileceğini vurgulayan Rudeyne, "Ulusal davamızı tasfiye etmeyi amaçlayan komplolar ve halkımızın sembollerine yapılan saldırıların bir değeri yoktur. Yolunu çizecek ve liderini seçecek olan halkımızdır" dedi.

Rudedyen, "Barışı satın alamayacaklar. Normalleşme ve ilhak asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Muhammed Dahlan kimdir?

Gazze Şeridi'nde 1961'de dünyaya gelen Muhammed Dahlan, Fetih hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail’de cezaevine girdi. 1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve Mossad'ın yanı sıra Arap ve Batılı istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Filistin lideri Yaser Arafat ile rekabet etmeye başladı.

Dahlan'ın ‘kendi kontrolündeki özel ordusu için Hamas ve diğer İslami gruplara karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silah aldığı’ iddiaları da büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih Hareketi saflarında Hamas'a karşı iç çatışma başlattı.

Hakkındaki ‘Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği’ iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti.