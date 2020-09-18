Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 7.09 kilometre derinlikte gerçekleşti.