Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 7.09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 7.09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)