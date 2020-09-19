Lukaşenko’dan muhalif Tihanovskaya’ya Guaido benzetmesi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki protesto gösterileriyle ilgili değerlendirme yaparak yaşanan olayları Venezüella’daki protestolara, devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya’yı ise ABD’nin destek verdiği Venezüellalı muhalif lider Juan Guaido’ya benzetti.

Lukaşenko, ülkesinde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, ''Bir sonraki aşamada dışarıdan sert siyasi, finansal ve diplomatik baskı uygulanmaya başlandı. Komşu ülkeler, seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddedip Venezüella’daki senaryoyu uygulamaya koyarak Belarus’un Guaidosu’nu devlet başkanı ilan ettiler'' ifadesini kullandı.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranı ile önde tamamladığı devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.