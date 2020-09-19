Azerbaycan lideri Aliyev: Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatını arttırmak için ek adımlar atacağız

Başkent Bakü’de Haydar Aliyev Derin Temeller Fabrikası'nın Abşeron sahası açık deniz operasyonları temel atma törenine katılan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Ankara'ya doğalgaz sevkiyatlarını arttırmak için ek adımlar atacağını ifade etti.

Abşeron sahasındaki rezervin 350-360 milyar metreküp gaz ve 100 milyon ton kondens içerdiğine ve sahanın aşamalar halinde işletileceğine dikkat çeken Aliyev, Türkiye’ye yapılan doğalgaz sevkiyatlarına da değindi.

Devlet Başkanlığı basın dairesinin sözlerini aktardığı Aliyev, “Bir yıl önce Azerbaycan gazı Türkiye pazarında dördüncü ya da beşinci sıradayken şu anda birinciyiz. Bu hem bizim, hem de Türkiye için önemli. Bugün Türkiye, kardeş bir ülkeden gaz alıyor ve bu sevkiyatların artırılması için ek adımlar atılacak. Özellikle de Abşeron sahasındaki üretimi kastediyorum. İkinci fazda üretilen gaz, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Türkiye'ye ve diğer pazarlara taşınacak” diye konuştu.

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre Azerbaycan, ilk yarı yılda Türkiye’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi oldu. Azerbaycan’dan gaz alım hacmi, TANAP üzerinden yapılan sevkiyatların artmasına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.4 artarak 5.44 milyar metreküpe ulaştı.

Aynı zaman dilimi içinde Rusya’dan Türkiye’ye geçen yılın aynı döneminde yapılan 7.99 milyar metreküpe karşılık bu yıl 4.68 milyar metreküp doğalgaz tedarik edildi (yüzde 41.5 düşüş). Rusya, geçen yıl Türkiye'ye gaz tedarikçileri sıralamasında lider konumdaydı.