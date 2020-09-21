BM Genel Sekreteri ABD’nin İran’a yaptırım başvurusunu incelemeyi reddetti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin İran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe alınmasına ilişkin başvurusuna yanıt olarak herhangi bir adım atmayacağını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in konuya ilişkin mektubunda, ABD’nin İran’a yönelik BM yaptırımlarının 2231 sayılı karar gereğince yeniden yürürlüğe alınmasına ilişkin başvurusuna yanıt olarak, BM Güvenlik Konseyi’nde bu konu netlik kazanmadığı için herhangi bir adımın atılmayacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen yükümlülüklere uymadığını savunarak, BM’nin rızasının olmamasına rağmen İran’a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiğini ifade etmişti.

Bunun üzerinde BM Genel Sekreteri, BMGK Başkanı’na yolladığı mektupta ABD’nin İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen yükümlülüklere uymadığını savunan bildirisine rağmen ‘Güvenlik Konseyi’nin herhangi bir eylemde bulunmadığı gibi ‘konseyin hiçbir üyesinin ya da başkanının da’ herhangi bir adım atmadığını belirtti.

“Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğu, Konsey Başkanına (Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından iletilen) mektubun 2231 sayılı kararın 11. paragrafı anlamında bir bildirim olmadığını yazdı. Ağustostaki Güvenlik Konseyi Başkanı ve eylüldeki Güvenlik Konseyi Başkanı, bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yapmak durumunda olmadıklarını belirtti” denilen mektup, şöyle devam etti:

“Bu koşullarda 2231 sayılı kararın 11. paragrafında özetlenen (İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden devreye alma) sürecinin gerçekten başlatılıp başlatılmadığı konusunda belirsizlik var gibi görünüyor. Genel Sekreter, böyle bir belirsizlik yokmuş gibi hareket edecek konumda değil.”