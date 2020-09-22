Kayıt
21:55 22 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan Kovid-19'a karşı iş birliği çağrısı

    © AA /
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1042895884_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_5b4210714d53ae8c44ce01db37aabb8b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202009221042895919-bm-genel-kurul-baskani-bozkirdan-kovid-19a-karsi-is-birligi-cagrisi/

    BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "İnsanlık olarak bu derece yakınımızda olan bir tehditle ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Bugün anlaşmazlıklarımızı bir kenara bırakmak mecburiyetindeyiz" dedi.

    Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, bu yıl bu salondaki görüşmeleri yeni bir formatta icra etmek mecburiyetinde kaldıklarını, liderlerin şahsen katılım sağlayamadığını ve toplantı marjında ikili görüşmeler gerçekleştiremediklerini söyledi. 

    Hükümet dışı kuruluşların katılımından faydalanma imkanlarının da sınırlı olacağını ancak buna rağmen, BM çalışmalarına duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Bozkır, Kovid-19 salgınının, bu toplantıya fiziken tam kadro katılıma imkan tanımamanın ötesinde çok daha fazla olumsuzluğa neden olduğunu aktardı.

    Sağlık sistemlerinin sınırlarının zorlandığını, eğitim faaliyetlerindeki kesintilerin ortak geleceği tehlikeye attığını vurgulayan Bozkır, "En fazla yardıma ihtiyaç duyanlar, en büyük zararı görüyor. Mülteci ve göçmenlerin yaşadığı zorluklar, şimdi daha da kötü bir hal aldı" diye konuştu.

    Bozkır, kadınlar ve kız çocuklarının, cinsiyet temelli şiddet ve suistimal tehlikesine karşı daha savunmasız durumda bulunduğuna dikkati çekerek "Çocuklarımızın karşı karşıya bulunduğu, çocuk işçiliği, çocuk evliliği ve çocuk ticareti tehdidi arttı" değerlendirmesinde bulundu.

    Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, etnik ve dini temellere dayanan ayrımcılığın yükselişe geçtiğini, dini grupların mensuplarına ve ibadet mekanlarına yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığını kaydeden Bozkır, "Salgından ve salgının tetiklediği tüm bu olumsuz gelişmelerden zarar gören her bir bireyin acısını paylaşıyor ve kendileriyle dayanışma içinde olduğumu buradan bir kez daha ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

    Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • "İnsanlık olarak, bu derece yakınımızda olan ve hepimizi etkileyen bir tehditle ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Bugün, farklılıklarımızı ve anlaşmazlıklarımızı bir kenara bırakmak mecburiyetindeyiz. Bugün çok taraflılığa yönelik ortak bağlılığımızı yinelemek zorundayız. Bugün, bu küresel sorunu çözmek için çabalarımızı birleştirmek ve hiçbir ihtiyaç sahibinin, bu gayretlerimizin yaratacağı imkanlardan yararlanamaz durumda kalmamasını temin etmek mecburiyetindeyiz. Birleşmiş Milletler olarak bunu başarabiliriz."

    Sistemi doğru biçimde kullanarak salgının üstesinden gelinebileceği, yenilikçi yöntemler geliştirilebileceği, sürdürülebilir, kapsayıcı ve daha adil bir dünya sağlanabileceğine dikkati çeken Bozkır, "Ancak, bunu ülkelerin kendi başlarına gerçekleştirmeye çalışması, daha fazla can kaybına ve kaynaklarımızın heba olmasına yol açacaktır. Salgın, büyük ihtimalle önümüzdeki bir yıl boyunca çalışmalarımızı etkilemeyi sürdürecektir. Bu nedenle sorunla mücadelede, elimizdeki tüm imkanlardan sonuna kadar faydalanmalıyız" ifadesini kullandı.

    Uluslararası sistemin hangi noktalarda başarısız olduğunun veya sürekli değişen zorluklara nerelerde yeterince adapte olamadığının ''dürüstçe'' ele alınması gerektiğini belirten Bozkır, "Birleşmiş Milletlerin, kuruluş amacına hizmet edebilmesi ve arzuladığımız geleceğe ulaşmada üzerine düşen rolü oynayabilmesi için, gerekli reformları hayata geçirmemiz önem arz ediyor" görüşünü dile getirdi.

    Bozkır ayrıca, Birleşmiş Milletlerin 75. kuruluş yıl dönümünde, çok taraflılığa bağlılığın yinelenerek güçlendirilmesi çağrısı yaptı

    Etiketler:
    iş birliği, Birleşmiş Milletler (BM), Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Volkan Bozkır, BM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tayvan'daki Hehuan Dağı'nın üzerinde görüntülenen Samanyolu
    Dünyada güzelliğiyle nefes kesen yıldızlı gökyüzü manzara görülebilecek yerler
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet