Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Kovid-19'u siyasallaştırma girişimlerini reddetme' çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na banttan konuşmayla hitap ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şi, konuşmasında "Virüs karşısında dayanışmayı güçlendirmeli ve bu yolu birlikte geçmeliyiz. Bilimi takip etmeli, Dünya Sağlık Örgütü’nün öncü rolüne tamamen yardımcı olmalı, virüsü yenmek için uluslararası tepki mekanizmasını devreye sokmalıyız. Bu konudaki her türlü siyasallaştırma veya damga vurma girişimleri reddedilmeli" ifadelerini kullandı.

Çin, Trump'ın suçlamalarını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurul konuşmasında Pekin'e yönelttiği suçlamaları değerlendiren Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ülkesinin reddettiği tüm bu suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Zhang, "Tek yanlı yaklaşım, baskı uygulaması ile ilgili sorunlarımız var. Dünya bir dönüm noktasında bulunuyor. Halihazırda dünyanın cepheleşmeye değil, daha fazla dayanışmaya ve işbirliğine ihtiyacı var. Politik virüsü yaymak yerine karşılıklı güveni artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Zhang, "Başkaları ne derse desin Çin çok taraflılığı ve BM’nin uluslararası ilişkilerdeki merkezi rolünü sıkı bir şekilde destekleyecek" diye ekledi.