Uluslararası Uzay İstasyonu, yaklaşan bir cisim nedeniyle kaçış manevrası yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar, yakınlarındaki bir cismin istasyona çarpmasını önlemek için "kaçış manevrası" yapmak zorunda kaldı.

Cismin ISS'in birkaç kilometre uzağından geçmesi bekleniyordu ancak durumu sağlama almak için istasyonun rotasında değişiklik yapıldı.

NASA, ISS'in 2 Rus ve bir ABD'li astronottan oluşan mürettebatının manevra sırasında Soyuz roketine bindiğini, böylece gerekirse istasyonu terk edebileceklerini ifade etti.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Twitter üzerinden manevranın başarılı olduğunu duyurdu.

Uluslararası Uzay İstasyonu, dünyanın yaklaşık 420 kilometre üzerinde bulunuyor ve yörüngesinde saatte 27,568 kilometre hızla dönüyor. Bu hız sebebiyle ufak bir cisim bile çarpması durumunda ISS'e büyük zarar verebilir.

Bu tür manevraların çok da nadir olmadığı belirtildi. NASA, 1999 ile 2018 arasında 25 manevra yapıldığını bildirdi.