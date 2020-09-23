Rusya’da koronavirüs ilacı Avifavir’in ekimde tedavilerde kullanılması bekleniyor

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve Himrar Grubu’nun Avifavir adlı Kovid-19 ilacını, maliyetini en uygun hale getirdikten sonra perakende satışa sunma niyetinde oldukları, ilacın tedavilerde kullanılmaya başlamasının ise ekim için planlandığı bildirildi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun konuya ilişkin açıklamasında, RDIF ve Himrar Grubu’nun Avifavir ilacını, maliyetini en uygun hale getirdikten sonra perakende satışa sunma niyetinde oldukları, ilacın tedavilerde kullanılmaya başlamasının ise ekim için planlandığı belirtildi.

Açıklamada, “RDIF ve Himrar, Avifavir’in maliyet optimizasyonu sonucu ilaca erişilebilirliğin artmasının ardından Avifavir'in perakende satışlarına başlamanın mümkün olduğunu düşünüyor. İznin alınması ve Avifavir’in ayakta tedavilerde kullanımının başlaması ise ekime planlandı” ifadelerine yer verildi.

RDIF’in geliştirme çalışmalarına katıldığı Avifavir ilacı, dünyada koronavirüse karşı geliştirilmiş tescilli ilaçlardan biri ve klinik testlerinde etkinliğini kanıtladı. İlaç mayıs ayında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmişti.