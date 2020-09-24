Vietnam'da yüz binlerce kullanılmış prezervatifi yeniden satmayı planlayan fabrikaya baskın

Vietnam’da polis, otel çöplerinden toplanan ve yeniden satılmak üzere temizlenip paketlenen 324 bin kullanılmış prezervatife ele koydu.

Vietnam’ın Binh Duong kentinde 19 Eylül'de bir fabrikaya düzenlenen bir baskında, yeniymiş gibi satılmak üzere hazırlanıp temizlenen 324 bin kullanılmış prezervatif ele geçirildi.

The Sun’da yer alan habere göre fabrika sahibi Pham Thi Thanh, prezervatifleri otel çöplerinden toplayan tedarikçilerden aylık olarak temin ettiğini söyledi.

Fabrikadaki çalışanların bu kullanılmış prezervatifleri yapay dildolar yardımıyla yeniden şekillendirdiği, ardından paketlenip otel ve dükkanlarda satıldığı ortaya çıktı.

Police seize 324,000 used condoms being washed and sold as NEW https://t.co/2OWzAoqn1M — The Sun (@TheSun) September 24, 2020

Toplam ağırlık 369 kg

Ele geçirilen prezervatiflerin ağırlığı 369 kilogram olduğu belirtildi.

Binh Duong İl Piyasa Yönetimi Müdürü Tran Van Tung, delil olarak ele geçirilen prezervatiflerin tehlikeli tıbbi atık sayıldığından dolayı soruşturma biter bitmez hemen imha edileceğini söyledi.

Polis, fabrika sahibinin tutuklandığını, sorgulamanın ardından resmi suçlamaları yönelteceklerini açıkladı.