NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve barış müzakereleri çağrısı

NATO'dan yapılan açıklamada, İttifakın Dağlık Karabağ'daki durumdan duyduğu derin endişe dile getirildi ve taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barışçıl çözüm için müzakerelere yeniden başlama çağrısı yapıldı.

NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai'nin Brüksel'de bugün yayınlanan açıklamasında, İttifakın Dağlık Karabağ'daki durumdan duyduğu derin endişe dile getirildi ve taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barışçıl çözüm için müzakerelere yeniden başlama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "NATO, Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki temas hattında büyük çaplı çatışmalarla ilgili haberlerden derin endişe duyuyor. Taraflar, sivil kayıplara neden olan çatışmaları derhal sona erdirmeli. Bu ihtilafın askeri çözümü bulunmuyor. Taraflar barışçıl çözüm için müzakerelere devam etmelidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca NATO’nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun çabalarına destek verdiği vurgulandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.