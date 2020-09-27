Çeçen lider Kadirov’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a çağrı: Akan kanları durdurun

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından bir açıklama yaparak Azerbaycan ve Ermenistan’ı akan kanları durdurmaya çağırdı.

Açıklamada, “Dağlık Karabağ, bazı güçlerin iyileşmesine izin vermediği kanayan bir yaraya dönüştü. Bu acıdan Kafkasya'nın tamamı, bölgenin tüm kardeş halkları nasibini alıyor. Rusya, çatışmanın taraflarını müzakere masasına oturtmak için muazzam çaba gösteriyor. Ancak bunun için askeri eylemlere nihai olarak son verilmesi gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Savaşın devam ettirilmesinin durumu akıldan ve insanlıktan giderek uzaklaştırdığı için bu durumda ilk ateş edenin aranmaması gerektiğini vurgulayan Kadirov, şöyle devam etti:

“Savaşın ve barışın bedelini çok iyi bilen Çeçen halkı sizleri durmaya, öfkenizi sağduyuya çevirmeye, gururunuzu alçaltmaya, babalara ve annelere evlatlarının hayatta ve iyi olduklarını görme şansı vermeye çağırıyor.”

Çeçen lider ayrıca Birleşmiş Miletler’i (BM), komşu devletleri ve din adamlarını bu durumla ilgili barışçıl çözüm sürecine katılmaya çağırdı.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede bu sabah erken saatlerde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.