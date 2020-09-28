Twitter, RIA Novosti’nin hesabını arama sonuçlarından kaldırdı

Sosyal medya devi Twitter, Rus basınını kontrol etmeye yönelik yeni bir adım daha atarak, RİA Novosti’nin hesabını arama sonuçlarından kaldırdı.

Twitter, Sputnik’le birlikte Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren RİA Novosti’nin hesabını arama sonuçlarında görünmez hale getirdi.

RİA Novosti’nin hesabını takip etmeyen kullanıcılar, artık hesabı ne Rusya’da ne de başka ülkelerde bulabilecek.

Twitter, daha önce de Russia Today (RT) ve Sputnik’in hesaplarına karşı aynı adımı atmıştı.

Konuyla ilgili Rossiya Segodnya’dan yapılan açıklamada, “Twitter’ın bu tür kısıtlamalarını, Rusya Anayasası’nda doğrudan yasaklı olan, basına karşı sansür olarak görüyoruz. Kurum taleplerimize hiçbir şekilde yanıt vermeyip kararının nedenini açıklamıyor” ifadeleri kullanıldı.

Twitter daha önce de devlet kontrolündeki basın kuruluşlarının hesaplarına yönelik etiketler kullanılacağını bildirmişti. Ancak karar bu tür tüm hesaplara karşı uygulanmadı. ‘Voice of America’ veya ‘Radio Liberty’nin hesaplarında bu etiket kullanılmazken, Sputnik ve RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın kişisel hesabında ‘Devlet Yayını’ etiketi bulunuyor.