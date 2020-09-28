'BM Güvenlik Konseyi Karabağ’daki tırmanan gerilimi yarın ele alabilir'

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yer alan Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin Dağlık Karabağ’daki durumu görüşmek için yarına acil toplanma talebinde bulunmak istedikleri belirtildi.

BM Genel Merkezi’nden bir kaynağın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre BM Güvenlik Konseyi’nde yer alan Almanya ve Avrupalı ortakları, Dağlık Karabağ’daki durumun ele alınması amacıyla salı gününe acil toplantı talep etmeyi planlıyor.

Yetkili, “BM Güvenlik Konseyi’nde yer alan Almanya ve Avrupa ülkeleri, Salı günü ‘muhtelif’ bölümünde Karabağ sorununun görüşülmesini talep etme niyetinde” diye konuştu.

Batı misyonlarından bir kaynağın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre konunun ele alınması ile ilgili resmi talep henüz gönderilmedi.

BMGK’daki kaynağın ifadelerine göre konuyu BM Güvenlik Kurulu’nun gündemine taşımak isteyen ülkeler Almanya, Fransa ve İngiltere.