Dağlık Karabağ: Azerbaycan’a ait bir uçağı düşürdük

Uluslararası olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, ordunun açıklamasına göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın düşürüldüğünü belirtti.

Ermenistan Kamu Televizyonu’na konuşan Pogosyan, ordudan yapılan açıklamaya atıfla Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın düşürüldüğünü ifade etti.

Pogosyan, “Bugün, Martuni bölgesinde bir düşman uçağını düşürdüğümüzü net olarak söyleyebiliriz” diye konuştu.

Daha sonra Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise, Sputnik’e demecinde mevcut verilere göre Karabağ ordusunun Azerbaycan’a ait bir An-2 uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede dün sabah erken saatlerde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun dün sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan ise Azerbaycan’ın ‘hava ve füze saldırılarına’ karşılık verilerek helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.