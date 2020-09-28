Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıyabiliriz

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, ülkesi ile Azerbaycan arasındaki tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Toganyan, Rus basınına açıklamasında "Azerbaycan ve Türkiye silahlı oluşumları Karabağ’ın sınırına ne kadar yaklaşırsa tanıma anı o kadar yaklaşır" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın, uluslararası olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin güvenliğinin garantörü olduğunu ve yurttaşlarını yalnız bırakamayacağını kaydeden Büyükelçi, 'F-16 şeklindeki Türk-Azeri Damokles kılıcının' bölgeyi tehdit etmesi durumunda Erivan'ın askeri tedbirler almaya hazır olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Güvenlik Konseyi'ni topladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki durumu görüşmek üzere ülkenin Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, "Toplantıda, Karabağ-Azerbaycan cephesindeki acil durum ve Ermenistan ordusunun düşmana eşit vuruşta bulunmasıyla ilgili konular ele alındı" denildi.

Açıklamada, toplantıya Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, Başbakanlık Ofisi Başkanı Eduard Agacanyan ve Altyapı Bakanı Suren Papikyan'ın katıldığı ifade edildi.