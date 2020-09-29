Ermenistan hükümetinden Paşinyan-Guterres görüşmesine ilişkin açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmede 'Türkiye'nin, Azerbaycan tarafından başlatılan savaşta yanlı duruş sergilediğini' dile getirdiği bildirildi.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün akşam saatlerinde Başbakan Nikol Paşinyan’ı telefonla arayarak Dağlık Karabağ’daki gerilimi görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Nikol Paşinyan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde, Karabağ-Azerbaycan sınırındaki duruma değindi ve Azerbaycan’ın savaş başlattığı gerçeğinin altını çizdi. Başbakan, önceki yıllarda yaşanan gerilimlerden farklı olarak mevcut gerilimin Türkiye’nin çok aktif yanlı tutumu ve Azerbaycan’ın eylemlerindeki doğrudan istikrarsızlaştırıcı varlığı ile nitelendirildiğini kaydetti" ifadelerine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in de mevcut durum ve gelişmelerden duyduğu derin tedirginliği dile getirerek AGİT Minsk Grubu kapsamındaki barış sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

Guterres daha önce Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile görüşerek Dağlık Karabağ’da ateşkes çağrısında bulunmuştu.