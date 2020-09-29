Azerbaycan bir Ermeni piyade alayının tümüyle imha edildiğini açıkladı, Ermenistan'dan yalanlama geldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait bir motorlu piyade alayının tümüyle imha edildiğini duyurdu. Ermeni tarafı, bu açıklamayı yalanladı.

Sputnik'e demeç veren Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahlı, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı imha edildi" dedi.

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dargahlı, "Düşman ordusunun komutanlığı, herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdı" diye konuştu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Böyle bir şey olmadı ve olamaz

Diğer taraftan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, 3. Martuni motorlu piyade alayının tümüyle imha edildiğine dair açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ovannisyan, "Bu, gerçeği yansıtmıyor. Bir piyade alayının imha edildiğine dair bilgi verilmesi, bilgi edinme seviyesinin düşük olduğunu gösteriyor. Böyle bir şey olmadı ve olamaz" ifadelerini kullandı.