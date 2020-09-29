Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Hava kuvvetlerimizin cephaneliğinde F-16 jetleri yok

Uluslararası olarak tanınmayan Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Arayik Harutyunyan'ın Azerbaycan'ın çatışmalarda F-16 jetleri kullandığı yönündeki iddiaları üzerine açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, ülkenin hava kuvvetlerinin cephaneliğinde F-16 savaş jetlerinin bulunmadığını belirtti.

Dargahlı, "Ermeni tarafının Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu iddia edilen, düşürülen F-16'larla ilgili haberleri yalan ve provokasyondur. Hava Kuvvetlerimizin cephaneliğinde F-16 savaş jetlerinin olmadığını açıklıyoruz. Bu nedenle Ermeni tarafına var olmayan bir şeyi imha etmenin mümkün olmadığını hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.