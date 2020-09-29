Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan'a ait 2 helikopteri imha ettik

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası olarak tanınmamış Dağlık Karabağ güçlerinin çatışmalarda Azerbaycan'a ait 2 helikopteri imha ettikleri bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Facebook hesabından yayınladığı mesajda Dağlık Karabağ güçlerinin çatışmalarda Azerbaycan’a ait iki helikopteri imha ettiklerini belirtti.

Stepanyan, "Artsakh (Karabağ) ordu birlikleri, Igla taşınabilir hava savunma sistemleri ile doğu istikametinde düşmanın iki helikopterini imha etti” ifadelerini kullandı.

Sözcü, konuya ilişkin bir video da yayınladı.

Azerbaycan: Karabağ'da Ermenistan ordusuna ait Uragan çok namlulu roketatar sistemini imha ettik

Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, ordu birliklerinin Karabağ’daki temas hattında Ermenistan’a ait Uragan çok namlulu roketatar sistemini imha ettiklerini duyurdu.

Sputnik’e konuşan Dargahlı, "Azerbaycan ordu birlikleri düşmana ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Birkaç dakika önce Hocavend (Martuni) bölgesi istikametinde birliklerimiz, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Uragan çok namlulu roketatar sistemini imha etti” dedi.

Ne olmuştu?

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede önceki gün sabahın erken saatlerinde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun dün sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan ise Azerbaycan’ın ‘hava ve füze saldırılarına’ karşılık verilerek helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Aralarında Rusya ve Fransa’nın da bulunduğu bazı devletler, tarafları itidalli olmaya çağırdı. Türkiye ise Azerbaycan'a talep ettiği her türlü desteği sağlayacağını açıkladı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.