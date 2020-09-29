'Erivan, Karabağ'daki çatışma coğrafyasının genişlemesi halinde KGAÖ mekanizmalarını kullanmaya hazır'

KGAÖ Daimi Konseyi’nin oturumunda açıklama yapan Biyagov, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ'daki çatışma coğrafyasının genişlemesi halinde örgütün askeri ve siyasi mekanizmalarını kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Biyagov, "Çatışma coğrafyasının genişlemesi, Ermenistan’ın güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturabilir ve biz bu durumda dış saldırıya karşı yanıt olarak ilgili askeri ve siyasi mekanizmaları devreye alacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan'a ‘KGAÖ sorumluluk alanındaki durumun daha da istikrarsızlaştırılmasına katkıda bulunan ve bölge halkları için ciddi bir tehdit oluşturan’ kayıtsız şartsız askeri ve siyasi desteğinin özel bir endişe kaynağı olduğuna vurgu yapan Biyagov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan silahlı kuvvetleri saflarında Türk askeri uzmanları savaşıyor, insansız hava araçları (İHA) ve askeri uçaklar dahil olmak üzere Türk üretimi silahlar kullanılıyor. Türk-Azeri birliklerinin KGAÖ üyesi olan bir devletin sınırları yakınında yoğunlaşmasının bizi endişelendirmemesi mümkün değil."