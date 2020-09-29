Azerbaycan: Dağlık Karabağ'da 2 Ermeni taburunun mevzileri yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusunun topçu vuruşları sonucu, Ermenistan ordusunun Terter ilçesinin Hasankaya yerleşimi yakınlarında yerleşen 5. motorize alayının 1. taburu ve Talış köyü yönünde yerleşen 6. motorize alayının 1. taburunun mevzileri imha edildi. Büyük kayıplar veren düşman, ölü ve yaralıların taşımasını organize etmede büyük zorluk çekiyor" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan: Karabağ’da Azerbaycan’a ait zırhlı teçhizat imha edildi

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovanisyan, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusuna ait 137 zırhlı aracın imha edildiğini belirtti.

Ovanisyan, bugünkü basın toplantısında, "Toplamda farklı tanksavar silahlardan ve topçu araçlardan düşmana ait 137 tank ve zırhlı araç imha edildi; 72 insansız hava aracı, 7 helikopter ve 1 uçak düşürüldü" dedi.