Paşinyan: Türkiye istikrarsızlık ihraç ediyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'yi bazı bölgelere istikrarsızlık 'ihraç etmekle' suçladı.

Ermeni basınına konuşan Paşinyan, "Dün Dışişleri Bakanımız, Türkiye'nin istikrarsızlık ihraç ettiğini söyledi. Evet, Türkiye, Ortadoğu, Akdeniz ve Güney Kafkasya'ya istikrarsızlık ihraç ediyor" dedi.

Paşinyan, liderlerle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin tutumuna dikkat çektiğini ekledi.