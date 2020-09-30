Paşinyan: Putin ile Rusya'nın Karabağ'daki çatışmaya askeri müdahalesini görüşmedik

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova'nın Karabağ'daki çatışmaya askeri müdahalesi gibi bir konuya değinilmediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesi hakkında basın mensuplarına bilgi veren Paşinyan, görüşmere Rusya'nın Karabağ'daki çatışmaya askeri müdahalesinin ele alınmadığını söyledi.

Paşinyan, "Rusya'nın askeri müdahalesini ele almadık. Gündemimizde öyle bir konu yoktu” diye konuştu.

'Şimdilik KGAÖ'ye başvurma niyetinde değiliz'

Erivan'ın şimdilik (Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, ve Tacikistan’ın üye olduğu) Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) başvurma niyetinde olmadığını söyleyen Paşinyan, Ermenistan’ın tüm yöntemlerle güvenliğini sağlayacağını vurguladı:

"KGAÖ’ye başvurmak siyasi bir konu. Başvuru zamanının gelmesi ile ilgili sınırları koymak çok zor. KGAÖ ile yakın çalışıyoruz, ancak belirli prosedürleri başlatmak farklı bir konu. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ülkemizin güvenliğini savunacak kabiliyette.”

Duruma ve genel siyasi bağlama göre güvenliğin sağlanması ile ilgili tüm olanakların değerlendirildiğine dikkat çeken Paşinyan, "Kuruluştaki ortaklarımızla yakın işbirliği içindeyiz, mevcut durum hakkında kendilerine bilgi veriyoruz. Ancak Ermenistan, KGAÖ katılsın ya da katılmasın güvenliğini savunmaya hazır” diye konuştu.

Paşinyan, Erivan'n çatışma bölgesine uluslararası barış gücünün girmesi konusunu değerlendirip değerlendirmediği sorusuna ise, "Gündemimizde böyle bir konu yok” yanıtını verdi.

'Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma konusu gündemimizde'

Erivan'ın çatışmalar nedeniyle Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımanın imkanlarını değerlendirildiğini söyleyen Paşinyan, "Evet, gündemimizde Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanıma konusu var. Karabağ ile askeri ve siyasi ittifak kurma olasılığı da var” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, çatışmaların başladığı geçen pazar günü parlamentoda yaptığı konuşmada Erivan'ın Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma olasılığını değerlendirdiğini söylemişti:

"Artsakh’ın (Karabağ) bağımsızlığını tanıma konusunu ele almalıyız, gündemimizde böyle bir konu var. Bunu çok ciddi bir şekilde ele almalıyız. Tüm olasılıkları, olayların gelişimi ile ilgili tüm senaryoları değerlendiriyoruz.”

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.