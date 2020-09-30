Azerbaycan: Ermeni güçleri Dağlık Karabağ'dan çekilene dek operasyona devam edeceğiz

Azeri Dışişleri, dün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konseyi'nin özel toplantısında Azeri temsilci tarafından yapılan açıklamayı yayınladı.

Bakanlık, "Toplantıda Azerbaycan'ın AGİT Daimi Temsilcisi, AGİT Minsk Grubu'nun Bakü'nün niyetinin ciddiyetini en nihayetinde anlayacağını umduğunu dile getirdi. AGİT Minsk Grubu, bölgede barışın sağlanması için Ermeni askerlerinin işgal edilen topraklardan tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesini talep etmeli. Bu gerçekleşinceye dek Azerbaycan, meşru askeri operasyona devam edecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre daimi temsilci, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de yeniden alevlenen çatışmaların Ermeni ordusunun provokasyonlarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Azeri temsilci, "AGİT gibi uluslararası kuruluşlar, Ermenistan hükümetinin provokatif ve işgalci eylem ve açıklamalarına gereken tepkiyi göstermedi. Ayrıca uluslararası kuruluşlar, Helsinki Nihai Senedi'nin ilkelerinin uygulanması konusunda seçici davranıp çifte standart uyguluyor ve bir ceza verilmemesi, Ermenistan için yeni provokasyonların yolunu açıyor" diye konuştu.