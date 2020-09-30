Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Güvenlik Konseyi’ni topladı

Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Nikol Paşinyan, temas hattındaki durumu ve ordunun ileriye dönük eylemlerini değerlendirmek üzere Güvenlik Konseyi toplantısı düzenledi.

Açıklamada, “Toplantı sırasında Karabağ-Azerbaycan temas hattındaki operasyonel durum ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin geleceğe dönük eylemleri ile ilgili konular görüşüldü” ifadelerine yer verildi.

Toplantıya ayrıca Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, Başbakanlık Ofisi Başkanı Eduard Agacanyan, Altyapı Bakanı Suren Papikyan, Yüksek Teknolojiler Sanayi Bakanı Akop Arşakyan’ın katıldığı ifade edildi.

Toplantıya ilişkin başka herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.