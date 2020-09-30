Esad'ın danışmanı Şaban'dan Türkiye'ye 'Karabağ'daki çatışmayı körüklüyor' suçlaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası etkisini artırma amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmasıyı körüklediğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin RIA Novosti'ye konuştu.

Ankara'yı, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmanın ardındaki itici güç olmakla suçlayan Şaban, "Şimdi Dağlık Karabağ'da, Türkiye'nin gerçekten çatışmayı körüklediğini görebiliyoruz. Erdoğan’ın açıklaması ise Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu çatışmanın kışkırtılmasına destek verdiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Şaban, Türkiye'nin bu çatışmayı körükleyerek bölgesel ve uluslararası rolünü güçlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

Rusya'ya teşekkür

Rusya'nın 5 yıl önce Suriye'deki terörle mücadeleye katılma kararına ilişkin yorumda bulunan Şaban, bunun terörün ülkenin geniş kesimlerinden kökünün kazınmasında hayati bir rol oynadığını vurguladı.

Şaban, "Rus ordusunun Suriye topraklarında Suriye'ye yaptığı tüm fedakarlıklar için minnetarız" dedi.

Bu mücadelenin küresel terörü yenmek için 'tüm dünya adına' yürütüldüğüne inandığını ifade eden Şaban, savaşın henüz bitmediğini ve ülkesinin, 'Suriye topraklarının her santimetresi kurtulana kadar' savaşa devam edeceğini kaydetti.

'ABD'de başkan kim olursa olsun Suriye'ye yönelik yaptırım politikası değişmeyecek'

ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları hakkında da değerlendirmede bulunan Şaban, ABD başkanlık seçimlerinin sonucu ne olursa olsun, Washington'un Suriye'yi ekonomik yaptırımlar altında tutma konusundaki mevcut tavrının değişmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Şaban, "Başkan değişikliğinin ABD'nin (Suriye yaptırımlarına ilişkin) hükmünü büyük ölçüde değiştireceğini düşünmüyorum zira bu, tarihsel olarak ABD'yi yöneten lobilerce uygulanıyor" dedi.

Buseyna Şaban'a göre ABD'deki bu 'lobiler', özellikle Washington'un Suriye'deki eylemleri ve Arap-İsrail ihtilafıyla ilgili olarak, dümende bir Cumhuriyetçi veya Demokrat başkan olmasına bakılmaksızın gündemlerini ilerletme yeteneğine sahip olduklarını kanıtladılar.

"Suriye, 1979'dan beri ABD'nin yaptırımlarına ve cezalandırmalarına maruz kaldı" hatırlatmasında bulunan Şaban, "Gelip geçen çok fazla Amerikan yönetimi vardı ve ABD ile 10 yıllık bir barış sürecine bile girdik, bize karşı uyguladıkları yaptırımların hiçbirini kaldırmadılar" ifadelerini kullandı.