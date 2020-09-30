Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün Karabağ’da imha edilen Ermeni teçhizatını sıraladı

Açıklamada, “Azerbaycan ordu birlikleri bugün saat 17.30’a kadar düşmanın 2 adet OSA-AKM çok namlulu roketatarı, bir adet Uragan çok namlulu roketatar, 4 adet BM-21 Grad çok namlulu roketatar, 4 adet D-20 havan topu, 16 tank, bir zırhlı piyade aracı ve asker taşıyan iki kamyonu imha etti ve etkisiz hale getirdi” ifadesine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait teçhizatın vurulma anlarını gösteren bir video da yayınladı.

