Azerbaycan: Ermenistan, cephe boyunca geri çekildi

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de çatışmaların başlamasından bu yana Ermenistan’ın verdiği kayıplara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, Erivan cephedeki önemli noktalardan geri çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “27 Eylül’den bu yana düşman asker ve askeri teçhizat bakımından önemli kayıplar verdi. Daha önce elinde olan mevzilerden ve cephe boyunca bulunan önemli bölgelerden çekilmek zorunda kaldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Ermenistan 200 tank, yaklaşık 230 topçu düzeneği, çoklu roketatar ve havan topu sistemi; 30 hava savunma sistemi, 6 komuta merkezi ve komuta-gözlem noktası; 5 mühimmat deposu; 110’dan fazla askeri araç ve 1 adet S-300 füze savunma sistemi kaybetti.