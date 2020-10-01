Ermenistan, Türk F-16'larının rotasının gösterildiğini iddia ettiği animasyonlu harita yayınladı

Daha önce Türk F-16'larının Ermeni ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü öne süren Ermenistan Savunma Bakanlığı, bu kez bir animasyonlu harita yayınlayarak F-16 olduğunu iddia ettiği uçakların rotasını paylaştı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Twitter Facebook hesabından bir animasyonlu harita yayınladı ve 2 Türk F-16'sının Azerbaycan'a ait Su-25'ler ve Bayraktar insansız hava araçlarıyla Azerbaycan'daki Kyurdamir hava üssünden havalandığını iddia etti.

Bakanlık, yüksek irtifada seyreden uçakların Hadrut ve Martuni bölgelerindeki yerleşimleri vurduğunu öne sürdü.

Since 10 AM 2 Turkish F-16 multirole jets, together with Azerbaijani SU-25 fighters and Turkish Bayraktar surveillance UAVs have been taking off from Kyurdamir Air Base in #Azerbaijan. Operating at a high latitude, they are striking the settlements in #Hadrut & #Martuni regions pic.twitter.com/l6Y1rBoAaR — Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) September 30, 2020

​Ermenistan, önceki gün Türk F-16'larının Azerbaycan topraklarından bir Ermeni Su-25 uçağını vurduğunu iddia etmişti. Türkiye ve Azerbaycan, bu iddiaları kesin dille yalanmıştı.