Azerbaycan’dan Erivan’a suçlama: Çatışma alanında yabancı gazetecilerin güvenliği sağlanmıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erivan’ın temas hattındaki çatışmaları haberleştiren yabancı gazetecilerin güvenliğini sağlama taahhüdünü yerine getirmediği ifade edildi.

Açıklamada, “Yabancı gazetecileri kendi amaçları için kullanan Ermeni yetkililer, bu kişilerin tehlikeli bölgede güvenliklerinin sağlanması ile ilgili taahhütlerini yerine getirmedi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ermenistan yönetiminin, yabancı gazetecilerin aktif çatışmaların devam ettiği tehlikeli bölgeye gitmesini organize ederek hayatlarını tehlikeye attığı vurgulandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın 27 Eylül 2020'de Azerbaycan ordusunun sivilleri ve sivil tesisleri hedef almadığını, Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası beşeri hukukun gereklerine uyduğunu resmen açıkladığı kaydedilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:

“Yabancı gazetecilerin yaşadığı olay, Ermeni hükümetinin gazetecilerin güvenliğini sağlama taahhütlerini göz ardı ettiğini ve onları propaganda amacıyla kullandığını açıkça gösteriyor. Bu nedenle yabancı gazetecileri, işgal altındaki Dağlık Karabağ ve ona bitişen Azerbaycan'ın bölgelerine yapacakları ziyaretler konusunda Azerbaycan tarafının rızasını almaya çağırıyoruz.”

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.