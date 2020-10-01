Ermenistan Azerbaycan’a silah satışları nedeniyle İsrail’deki büyükelçisini geri çağırdı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erivan’ın İsrail’deki büyükelçisini, bu ülkenin Azerbaycan’a yaptığı silah satışları ile ilgili istişareler için geri çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, bugünkü basın toplantısında Erivan’ın İsrail’deki büyükelçisini, bu ülkenin Azerbaycan’a yaptığı silah satışları ile ilgili istişareler için geri çağırdığını söyledi.

Nagdalyan, "İsrail'in özellikle şu anda, Azerbaycan’ın Türkiye'nin desteğiyle (Karabağ’a yönelik) saldırganlığı koşullarında, Azerbaycan'a ultra modern silahlar tedarik etmesi bizim için kabul edilemez. Bunu dikkate alarak Dışişleri Bakanlığı, İsrail’deki büyükelçisini istişareler için geri çağırmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’da geçen pazardan bu yana çatışmalar devam ediyor

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede 27 Eylül pazar günü sabahın erken saatlerinde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun dün sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan ise Azerbaycan’ın ‘hava ve füze saldırılarına’ karşılık verilerek helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Aralarında Rusya ve Fransa’nın da bulunduğu bazı devletler, tarafları itidalli olmaya çağırmış, Türkiye ise Azerbaycan'a talep ettiği her türlü desteği sağlayacağını açıklamıştı.

En son Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'daki cephe hattında gerilimin yeniden tırmanmasını kararlılıkla kınayarak çatışan tarafları askeri faaliyetlere derhal son vermeye çağırmıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.