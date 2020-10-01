Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi: Karabağlı doktorlar Fransız gazetecinin hayatını kurtardı

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ dışişleri makamı, Karabağlı doktorların Martuni kentine açılan topçu ateşi sırasında ağır yaralanan Le Monde gazetesinin muhabirinin hayatını kurtarmayı başardıklarını duyurdu.

Dağlık Karabağ dışişleri makamına ait Telegram kanalından yapılan açıklamada, Karabağlı doktorların Martuni kentine açılan topçu ateşi sırasında ağır yaralanan Le Monde gazetesi muhabirinin hayatını kurtarmayı başardıkları ifade edildi.

Açıklamada, "Artsakh (Karabağ) doktorları, Martuni kentinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin topçu ateşi sonucu ağır yaralanan Fransız gazetecinin hayatını kurtarmayı başardı" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Karabağlı doktorların, Martuni kentinde Azerbaycan’ın topçu ateşi sonucu yaralanan Le Monde gazetesinin Fransız vatandaşı olan iki muhabirini ameliyat ettikleri duyurulmuştu. Gazetecilerden birinin ağır, diğeri ise orta derece yaralandığı öğrenilmişti.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ yönetiminin, yaralı gazetecilerin Stepanakert’ten (Hankendi) Erivan’a nakledilmesi için Fransa Büyükelçiliği ile görüştüğü ifade edildi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim geçen hafta sonu yeniden tırmanmıştı. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter ve İHA’ları vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.