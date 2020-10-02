Ermenistan: Ateşkes için AGİT Minsk Grubu'yla çalışmaya hazırız

Bakanlık, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın barışçıl yolla çözüme kavuşturulmasına bağlılığını koruyor. Dağlık Karabağ'a yönelik saldırganlığa kararlılıkla karşılık vermeye devam ediyoruz ve aynı zamanda da 1994-1995 yıllarında sağlanan ateşkesin yeniden tesis edilmesi konusunda AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlarıyla çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın kendisine karşı güç kullanılmasını veya bu yönde tehdit yöneltilmesini tutarlı bir şekilde reddettiğini ve kınadığını belirten bakanlık, "Türkiye'nin Ermenistan ve Dağlık Karabağ'a karşı yürütülen askeri faaliyetlere dahlini kınıyoruz. Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak saldırganlık eylemleri ve yabancı teröristlerin sürece dahil edilmesi, bölgesel güvenliği ve barışı baltalıyor, geniş kapsamlı savaş tehdidini belirgin şekilde artırıyor. Dağlık Karabağ'a yönelik saldırganlığa derhal son verilmeli" dedi.

Bakanlık, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın liderlerinin bölgedeki güç kullanımını kınamasının Erivan'da memnuniyetle karşılandığını ekledi.

'Azerbaycan misket bombası kullandı'

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da misket bombası kullandığını iddia etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Ovannisyan, "Misket bombaları kullanıyorlar ve bunlar misket bombalarının izleri" iddiasında bulundu.

Կասետային են օգտագործում, սա էլ կասետների բաղադրիդների հետքերը։ Արծրուն Հովհաննիսյան paylaştı: 2 Ekim 2020 Cuma

Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a geçişler kısıtlandı

Ermenistan hükümeti, Ermenistan'da Dağlık Karabağ'a araçlarla yapılan geçişlerin güvenlik gerekçeleriyle kısıtlandığını duyurdu.

Ordunun ihtiyacı için yapılacak ve hükümetin özel iznine tabi geçişlerin kısıtlamanın kapsamı dışında olduğunu kaydeden hükümet, Dağlık Karabağ'ın girişine kontrol noktaları kurulduğunu ve sadece gerekli evraklara sahip kişilerin geçiş yapacağını kaydetti.

Diğer taraftan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusunun cephe hattındaki yerleşim birimine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bakanlık, "Düşman, Ermenistan topraklarından Şemkir bölgesine bağlı Sabirkend yerleşimini ve işgal altındaki topraklardan Ağdam bölgesindeki Guzanlı köyünü bombalıyor" ifadelerini kullandı.