Lavrov ile Zarif’ten Karabağ’da ateşkes çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, bugünkü telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ’da derhal ateşkes sağlama, gerilimi düşürme, kışkırtıcı ve kavgacı söylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Karabağ’da devam eden çatışmalarla ilgili ciddi endişelerin dile getirildiği aktarıldı.

Lavrov, Rusya’nın, Dağlık Karabağ çatışmasının politik ve diplomatik araçlarla çözüme kavuşturulması için hem ulusal hem de AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı olarak arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Bakanlar, özellikle Azerbaycan ve Ermenistan’ın komşuları olmak üzere bölge ülkelerinin, tarafların müzakere masasına geri dönmesini sağlayacak koşulları yaratma konusunda oynayabileceği önemli role dikkat çekti.