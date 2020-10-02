Kanada: Türkiye’ye sattığımız silahların, insan hakları ihlallerinde kullanıldığı tespit edilirse satışı durdururuz

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Türkiye’ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini askıya alma sözü verdi.

Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kanada medyasına açıklamasında, ''Türkiye’nin NATO müttefiklerinin neden Türk F-16’larının Karabağ’ı ateşe tutarak sivilleri öldürdüğü'' iddiasına açıklık getirmesi gerektiğini söylemişti. Paşinyan, “Ortadoğu’dan getirilen teröristlerin Türkiye’nin himayesinde Azerbaycan tarafında savaştığını” öne sürmüştü.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Canadian Press ajansına açıklamasında, “Yetkililerimize derhal iddiaları soruşturmaları için talimat verdim. Silahın kötüye kullanıldığı tespit edilirse her türlü izni askıya almaya veya iptal etmeye hazırım” ifadesini kullandı.

İhracat başvurularında “en yüksek standartlara uyulmasına” bağlı olduğunu kaydeden Champagne, ülkesinin Birleşmiş Milletler’in silah ticareti anlaşmasına bağlı olduğuna işaret ederek, “Bu sorunları gündeme getiren çeşitli çıkar gruplarıyla görüştüm ve endişelerini ciddiye alıyorum” dedi.