Bakü: Erivan, Karabağ görüşmelerine ilgi duymuyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlığın açıklamasında, "AGİT Minsk Grubu'nun dile getirdiği sayısız açıklamada, statükonun kabul edilemez olduğu vurgulandı. Fakat Ermenistan, işgale dayalı statükoyu güçlendirme amacının peşinde. Ermenistan’ın işgal altındaki toprakları ilhak etmeye çalışarak anlaşmazlığı görüşmeler yoluyla çözmeye ilgi duymadığı açık" ifadelerine yer verildi.
Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.
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