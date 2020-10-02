Putin ile Trump'ın kurmayları, Cenevre'de Dağlık Karabağ'ı konuştu

AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının liderleri olarak dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte Dağlık Karabağ'la ilgili ortak açıklama yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik alanındaki kurmayları bölgedeki durumu istişare etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin'in açıklamasına göre Patruşev ve O'Brien, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve uluslararası güvenliğin pekiştirilmesi amacıyla Cenevre'de bir araya geldi.

Tarafların Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldığını söyleyen Anoşin, "Patruşev ve O'Brien, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silah kontrolü, bilgi-iletişim teknolojileri kullanılarak güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele alanındaki işbirliğinin pekiştirilmesi konularında da görüş alışverişi yaptı" dedi.

Dağlık Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle ortak bir açıklama yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede derhal ateşkes sağlanması çağrısı yapmıştı.

Liderler, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerini iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak, AGİT Minsk Grubu'nun desteğiyle çözüme yönelik müzakerelere yeniden başlama yükümlülüğünü derhal üstlenmeye davet etmişti.