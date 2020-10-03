Ermenistan'dan 'Azerbaycan ordusu Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye saldırı düzenledi' iddiası

Ermenistan, resmi olarak tanınmayan Karabağ yönetiminin başkenti olan Hankendi'nin Azerbaycan ordusu tarafından saldırıya uğradığı iddiasında bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Hankendi'ye Azerbaycan'ın düzenlediğini iddia ettiği saldırıya ilişkin, sivil altyapının zarar gördüğünü, kurtarma ekibi personelindense yaralananlar olduğu açıklamasını yaptı.

RBK gazetesinin Hankendi'deki muhabiri de kente bir saldırı düzenlendiğini aktardı.

Ermenistan ordusu saldırıyı Azerbaycan güçlerinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Azerbaycan ise sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almadığını kaydetti.

Video of bridge being hit on the road connecting #Armenia and #NagornoKarabakh near the village of Asagi Sus. pic.twitter.com/T2zryXxEPx — A#### 🇧🇦 (@aldin_ww) October 2, 2020

Karabağ'da gerilim, Ermeni güçler ve Azerbaycan arasında cumartesi günü bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu söylüyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Hukuken Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ bölgesinin çoğunluğu fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.